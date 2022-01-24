檢討大學與政黨合辦活動 立院刪教育部預算500萬

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（中央社記者范正祥台北24日電）去年曾發生民進黨新北市黨部與台北大學合辦公共政策研習班引發外界質疑，立法院朝野黨團今天協商教育部111年度預算時對此決定減列「高等教育行政與督導」業務費500萬元並凍結3000萬元。

立法院長游錫堃今天召集黨團協商，繼續研商111年度中央政府總預算案（公務預算部分）。朝野協商處理教育部主管預算時，國民黨團提案，指出民進黨新北市黨部去年10月23日與國立台北大學合作開辦「2021年公共政策研習班」，結業時頒發台北大學印製樣張的授課證明書，質疑政黨活動進入校園，違反教育基本法第6條「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動」，認為教育部對此督導不周。

國民黨團總召費鴻泰表示，教育部要有主張，應該通令所有大學保持中立。

列席黨團協商的教育部長潘文忠說，教育部態度很明確，教育基本法第6條本來就是學校校園應該保持中立。他說，上次立法院總質詢時，行政院長蘇貞昌也已明確表達校園應該保持中立，未來也會請學校依教育基本法辦理和後續處理。

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立法院朝野黨團協商今天無異議通過國民黨團提案，針對教育部111年度預算有關「高等教育行政與督導」業務費原編列新台幣5億1443萬7000元，減列500萬元並凍結3000萬元，待教育部與相關國立大學就事件提出行政調查結果報告及違失人員懲處名單，向立法院教育及文化委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

關於民進黨新北市黨部去年曾與台北大學合辦公共政策研習班引發外界質疑一事，蘇貞昌去年11月12日於立法院答覆國民黨立委林為洲質詢時說，不管是執政黨還是在野黨，學校不應該跟政黨合辦活動，如果是租借場地也應避開。（編輯：蘇志宗）1110124