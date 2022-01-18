立院協商111年度總預算案 擬通案刪減270億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北18日電）立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分），朝野黨團達成共識，擬通案刪減約新台幣270億元。

111年度中央政府總預算案歲出編列2兆2784億元，其中包括軍公教人員調整待遇共編列163億元。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日畫下句點，但仍有包括111年度中央政府總預算案等，未能於法定會期內通過。立法院自今年1月5日下午起至28日召開臨時會，處理總預算案等案。

110年度中央政府總預算案在立法院審議時，原列歲出總額約2兆1615億元，三讀通過減列約256億元，刪減比例1.18%。

游錫堃今天主持111年度中央政府總預算案協商時，依循往例做法，首先尋求朝野黨團對通案刪減共識。經交換意見，朝野協商共識，111年度總預算案總數2兆2784億元，扣除軍公教人員調整待遇編列163億元，其餘2兆2621億元通案刪減比例1.19%，約270億元。

朝野黨團接著達成通刪科目處理共識，包括通案減列大陸地區旅費50%（不得流用）、國外旅費及出國教育訓練費5%（除國防部及外交部外，不得流用）、委辦費5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、設備及投資6%、對國內團體捐助與政府機關間補助5%、對地方政府補助5%、一般事務費5%。

至於通案減列政令宣導費，因朝野尚無共識，保留。

國民黨團總召費鴻泰表示，以上除了政令宣導費尚待溝通以外，國民黨團都可以接受。因為國民黨團堅定希望刪減政令宣導費50%，但對於衛生福利部的防疫宣導費及農業委員會動植物防疫檢疫局的檢疫宣導費，則不刪減預算。

民眾黨立委高虹安說，民眾黨團原本提案主張通刪政令宣導費60%，但聽了國民黨團所提建議刪減政令宣導費50%，民眾黨團也支持刪減政令宣導費50%。

民進黨團總召柯建銘指出，政令宣導費全部預算約11億元，除了防疫和檢疫宣導之外，也還有包括反毒、國民法官、防災在內等，希望在野黨支持政令宣導費。

朝野黨團處理通刪科目時，對於政令宣導費意見分歧，包括在野黨團質疑政令宣導費過去是否曾流入「網軍」，朝野立委各說各話。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

游錫堃表示，關於政令宣導費，繼續再溝通；柯建銘也同意，這部分保留再溝通，先協商總預算案其他部分。

此外，國民黨團今天召開「2.26兆中央政府總預算、國民黨團嚴格監督把關到底」記者會，費鴻泰主持，黨團書記長陳玉珍及立委賴士葆、曾銘宗等人共同出席，承諾國民黨團一定嚴格審查總預算，將人民辛苦的納稅錢用在刀口上。（編輯：康世人）1110118

立法院長游錫堃18日召開朝野黨團研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分），民進黨團總召柯建銘（後右）進入會場時向列席官員加油打氣。中央社記者郭日曉攝 111年1月18日