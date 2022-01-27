逾期外來人口施打疫苗踴躍 內政部籲完整儘速接種

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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部今天說，去年起採不通報等方式，鼓勵逾期外來居留人口安心出面接種疫苗，目前已接種第1劑及第2劑的逾期外來人口約5萬9000人次，呼籲儘速完整接種疫苗，降低社區傳播風險。

內政部透過新聞稿指出，從去年12月3日起，與衛福部、勞動部共同推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」專案，採行不通報、不作為查處之依據、不收費及不管制等4項柔性作為。目前已出面接種第1劑及第2劑的逾期外來人口約5萬9000人次，接種人數持續增加。

內政部表示，為提升疫苗接種率，移民署會同疾病管制署及勞動力發展署，持續與各縣市衛生機關合作，在全台廣設「COVID-19疫苗接種站」，並特別在失聯移工出入熱點及偏遠地點增設接種站。

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內政部說，例如去年12月28日在台中市梨山衛生所開設疫苗專診、今年1月11日在台東海端鄉霧鹿村聚會所及1月12日在離島澎湖第一衛生所等，提供疫苗「隨到隨打」服務，希提升疫苗接種人數。

為鼓勵逾期外來人口接種疫苗，內政部指出，移民署已製作多國語言圖卡宣傳，並與宗教、NGO民間團體合作，希望策動更多人員施打。相關資訊可至移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，也可洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或撥打勞動部1955專線諮詢。（編輯：蘇志宗）1110127