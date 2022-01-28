3姐妹陳情別遣返印尼 徐國勇：暫不限令出國

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（中央社記者陳俊華台北28日電）在台就學的印尼籍陳姓3姊妹因故被令限期出境，引起關注，內政部長徐國勇今天說，基於人道及家庭團聚立場，考量3人都未成年，且國外疫情嚴重，內政部將在法律範圍盡力協助，暫時不會限令出國，請她們安心過年。

自由時報報導，就讀中山女高一年級的小喬（化名），印尼籍父親因涉案被撤銷永久居留許可，她和2個妹妹被通知，限期3月8日前離開台灣；小喬也寫信向內政部長徐國勇陳情：「不要把我們趕出台灣！」

徐國勇下午在臉書發文表示，大家都很關心印尼籍3姐妹因父親的居留許可遭廢止，必須依限出國，內政部也非常關心。

徐國勇指出，基於人道及家庭團聚立場，並考量她們都未成年及還在就學，且國外疫情嚴重，因此在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國，請她們安心過年。

他說，三姊妹的父親因故依法必須出國；但入出國及移民法仍給予陳述意見及邀請專家學者召開審查會的權益保障機制，內政部及移民署會尊重專家學者意見，盡力給予協助。

另外，徐國勇也呼籲，遵守法治是所有國民及居民的義務，切勿違法而殃及親友。（編輯：康世人）1110128