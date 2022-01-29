賴清德出訪 美前國務院官員：台獲重要國際支持

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副總統賴清德率特使團參加宏都拉斯新任總統就職典禮，去、回程於美國洛杉磯和舊金山過境。美國前國務院官員王曉岷認為，這顯示台灣獲得重要的國際支持力量。圖為賴清德於美西時間28日過境舊金山。中央社記者周世惠舊金山攝 111年1月29日

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（中央社記者周世惠舊金山28日專電）副總統賴清德出訪宏都拉斯、過境美國洛杉磯與舊金山，美國前國務院官員王曉岷今天對中央社表示，這釋出重要訊息，「台灣及台灣在國際間的地位獲得重要且強力的支持」。

賴清德率領特使團參加友邦宏都拉斯新任正副總統就職典禮的外交任務在今天過境舊金山後，即將進入尾聲。

美國前國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）今天接受中央社記者專訪表示，特別在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，旅行很困難，賴清德過境美國洛杉磯與舊金山期間的活動必須採取線上形式。但這趟外交任務仍向中國、全世界以及台灣人釋出重要訊息，「台灣有美國的支持、有宏都拉斯還有其他國家的支持」。

王曉岷表示，不只是美國，支持台灣的力量逐漸增加。國際的支持力量對「台灣的人心士氣非常重要」，台灣人未來在做任何決定時，無需因為出於對台海關係恐懼的觀點而行動。

中國政府施壓、中國官員放話要讓台灣邦交清零。宏都拉斯是台灣14個邦交國之一，深受美國影響。美國鼓勵其他國家與台灣維持邦交，但美國在政治上不能正式承認台灣。

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王曉岷告訴記者，這聽起來似乎「自相矛盾與虛假」。他的解釋是，美國力挺其他國家支持、承認民主台灣，美國以軍售、疫苗捐助、呼籲讓台灣加入國際組織和協助台灣政治人物過境等其他方式表達對台灣的支持，反擊中國的恫嚇，達成平衡。

分析美國政府對台海戰爭危機的立場，王曉岷用「平衡」觀點、而非「戰略模糊」解釋。「美國必須避免戰爭，這是每個大國的責任，尤其是核戰，非同小可。」他表示，在另一層意義上，美國政府希望台灣人民能夠在兩岸關係上，以和平的方式決定自己的未來。（編輯：馮昭）1110129