更多編輯台推薦新聞：
影片／宏都拉斯總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄
政治

影片／宏都拉斯總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增15例、境外移入33例 無新增死亡
首頁 / 政治

春節便民 1996熱線、身分證掛失服務不打烊

2022/1/29 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北29日電）今天起就是農曆春節假期，內政部表示，為讓民眾安心過好年，包含1996內政服務熱線以及身分證免費掛失等措施，春節期間皆持續提供服務。

今年農曆春節9天假期自今天起至2月6日為止，內政部發布新聞稿指出，多數公務機關均不上班，不過「1996內政服務熱線」在春節期間照常提供服務，民眾若需洽詢任何內政方面的問題，可於每天上午8時至下午10時期間撥打熱線。

另外，春節期間民眾若遺失國民身分證，內政部表示，也提供24小時國民身分證掛失服務，民眾可撥打「1996內政服務熱線」或利用自然人憑證至內政部戶政司全球資訊網（ https://www.ris.gov.tw/app/portal/3013 ）線上辦理掛失。

內政部說，民眾在掛失後，未辦理補領新證前，如尋獲國民身分證，也同樣可於網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，內政部也說，民眾如須於春節後辦理戶政相關登記，也可事前利用「網路預約戶政登記服務」（ https://www.ris.gov.tw/app/portal/671），在指定時間再到戶政事務所辦理，節省現場申辦等待時間。

而為協助在台生活的外國人及新住民，內政部表示，移民署設有「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800- 024-111」，提供免費的國語、英語、日語24小時全年無休諮詢服務；平日上班時間更提供越南、印尼、泰國、柬埔寨語諮詢服務。（編輯：蘇龍麒）1110129

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族