春節便民 1996熱線、身分證掛失服務不打烊

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（中央社記者賴于榛台北29日電）今天起就是農曆春節假期，內政部表示，為讓民眾安心過好年，包含1996內政服務熱線以及身分證免費掛失等措施，春節期間皆持續提供服務。

今年農曆春節9天假期自今天起至2月6日為止，內政部發布新聞稿指出，多數公務機關均不上班，不過「1996內政服務熱線」在春節期間照常提供服務，民眾若需洽詢任何內政方面的問題，可於每天上午8時至下午10時期間撥打熱線。

另外，春節期間民眾若遺失國民身分證，內政部表示，也提供24小時國民身分證掛失服務，民眾可撥打「1996內政服務熱線」或利用自然人憑證至內政部戶政司全球資訊網（ https://www.ris.gov.tw/app/portal/3013 ）線上辦理掛失。

內政部說，民眾在掛失後，未辦理補領新證前，如尋獲國民身分證，也同樣可於網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

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此外，內政部也說，民眾如須於春節後辦理戶政相關登記，也可事前利用「網路預約戶政登記服務」（ https://www.ris.gov.tw/app/portal/671），在指定時間再到戶政事務所辦理，節省現場申辦等待時間。

而為協助在台生活的外國人及新住民，內政部表示，移民署設有「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800- 024-111」，提供免費的國語、英語、日語24小時全年無休諮詢服務；平日上班時間更提供越南、印尼、泰國、柬埔寨語諮詢服務。（編輯：蘇龍麒）1110129