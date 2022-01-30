宏都拉斯特使團返抵國門 賴副總統揮手致意

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副總統賴清德（前左）結束6天5夜訪團行程，所搭乘的中華航空公司班機30日晚間8時44分降落在桃園國際機場，不過基於防疫因素，賴副總統並未發表相關談話，僅向國賓門外守候的採訪記者揮手致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）副總統賴清德率領的特使團結束6天5夜訪問宏都拉斯、過境美國洛杉磯、舊金山行程，今晚返抵國門，賴副總統並未發表談話，僅說大家好、大家辛苦了，並向記者揮手致意。

賴副總統搭乘的中華航空公司班機，晚間8時44分降落桃園國際機場，不過基於防疫因素，賴副總統並未發表談話，僅向國賓門外守候的採訪記者揮手致意，並說「大家好、大家辛苦了，謝謝」，隨即在工作人員引導下，前往國賓室進行PCR採檢，待檢驗結果出爐為陰性後，再搭乘專車離去。

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賴副總統以總統蔡英文特使的身分，率團參加宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間27日舉行的就職暨宣誓典禮。賴清德並與代表美方出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自然互動，留下台美副總統第一次在國際場合同框的畫面。

賴副總統抵達舊金山，利用過境24小時期間與美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）線上會晤，並進行一場與僑胞的視訊；隔天一早又密集進行3場與美方醫療、經貿、國安等專家的視訊會談，接著和聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）熱線對話。（編輯：唐聲揚）1110130