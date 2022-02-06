立院新會期 民進黨團盼再溝通聚焦修憲及地制法

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（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）立法院新會期明天開始報到，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，修憲案、地制法及私校法還未修正完成，明天之後將會再與在野黨溝通，並希望國營事業預算可以在新會期處理完畢。

立法院明天開始辦理第10屆第5會期立委報到，針對新會期優先法案，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者訪問時表示，依照行政院長蘇貞昌3年來慣例，並無優先法案清單作法，都是盡量配合立院和黨團對於議事及政策的需求來進行修法工作。

他指出，上會期臨時會時，尚有修憲案、地方制度法和私校法沒有修正完成，這部分明天之後再與在野黨團溝通；已討論一段時間的食農教育法較無爭議，可繼續進行。

鄭運鵬表示，國營事業預算希望這個會期可如期處理完畢，去年的國營事業總預算在會計年度快要結束才處理完，在行政上和議事上都講不太過去，希望今年可以有好的開始。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，希望國營事業預算可以盡快審查，但黨團也希望國營事業董事長初任年齡不得超過65歲、必須要年輕化，且讓國營事業經營更有效率；另外，節能減碳是未來世界趨勢，相關法規會進行盤點。

曾銘宗指出，民進黨政府2025非核家園政策已經跳票，尤其是再生能源部分幾乎不可能達成，相關法規是否要再修正，將會是未來重點；因應社會發展需要，國民黨黨團會提更多民生法案，目前還在盤點中。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，法案部分目前正在整理，預計本週召開記者會對外公布。身為小黨在新會期需重抽委員會，屆時視抽籤到哪些委員會而定，至於委員會原有如私校退場、地制法、財劃法等重要法案，會配合繼續討論。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，黨團目前還沒討論相關法案，但應會包括礦業法、居住正義（囤房稅等）及難民法等案，黨團下週會討論，確定後再對外界公布。（編輯：趙蔚蘭）1110206