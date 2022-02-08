質疑亞泥礦權諮商同意投票瑕疵 部落族人北上陳情

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（中央社記者郭建伸、蘇龍麒台北8日電）亞泥新城礦權展延案去年遭法院判決撤銷確定，但玻士岸部落族人今天赴行政院外陳情，指部落會議欲在12日舉行諮商同意權投票，質疑過程倉促，呼籲政府應讓族人得到完整資訊，啟動土地回復作業。

對此，亞泥告訴中央社記者，全案經過超過一年半的奔走、溝通，穿梭大小部落舉辦近10場說明會與溝通會，亞泥在充分聽取族人意見後，提出10+11項，也就是在既有的十大項利益分享機制上，新增十一大項最符合族人需求的項目，幾乎從部落居民出生、求學、謀生、到安老，每個階段都考量到，而且相關內容都是從說明會和溝通會中，最多族人提出的訴求所制訂，絕對是設身處地，站在部落朋友的立場來思考。

亞泥指出，部落族人是在充分知情與參與的前提下，即將於12日進行諮商同意投票，深信部落族人將透過民主程序作出最好的決定，亞泥樂見也接受投票的結果，並期待這樣民主程序不要受到不必要的干擾，影響多數族人自由意願的行使。

經濟部核准亞泥新城山礦區礦業權展延20年，居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分；雖然亞泥曾提上訴，但去年9月二審判決確定撤銷展延案。

玻士岸部落族人今天上午在行政院外集結，向行政院陳情，高喊「還我土地，再來諮商」。

部落會議耆老、第二代地主鄭文泉表示，總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會雖於2018年主導的亞泥案土地流失真相調查，以及礦區地質安全調查，但歷經4年仍未公布調查結果，也未向部落族人說明土地歷史不正義事實。

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鄭文泉表示，今年農曆春節前，部落會議拋出2月12日將舉行諮商同意權投票，但這場投票不符合知情同意原則；雖多次向原住民族委員會、秀林鄉公所反映，不應貿然舉行諮商同意權投票，但政府仍態度消極。

鄭文泉指出，今天族人和後代地主赴行政院陳情，盼行政院能督促原民會、經濟部、礦務局，讓族人能得到完整充分資訊，並啟動土地權利回復計畫。（編輯：林興盟）1110208