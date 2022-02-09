國發會向外國商會喊話 將打造良好環境為CPTPP作準備

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）政府積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國發會今天也向外國商會喊話，未來將持續促使台灣法規與國際接軌，打造台灣良好經商環境，為未來加入CPTPP做好準備。

國發會今天發布新聞稿表示，外國商會長年在台灣耕耘，與政府攜手共創友善的經商環境；過去一年，這群在台打拼的外商給予政府極高評價，感謝政府在疫情嚴峻的國際情勢下，仍協助其安心地營運企業；商會也對於政府部門積極溝通並協調處理建言的努力表達感謝及肯定。

國發會持續協調外商建言，並因應數位時代發展，協助境外電商開立雲端發票，於整合服務平台建立英文境外電商導入雲端發票專區。

此外，為了配合電子發票制度，政府已簡化營業稅零稅率申報作業，買方得以紙本整批簽署代替逐筆簽署，或是買方線上簽署免附證明文件，更為便民。

展望新的一年，國發會表示，將持續強化與各商會互動，促進商會與相關部會交流溝通，促使台灣法規與國際接軌，政府有信心打造良好經商環境，為未來加入CPTPP做好準備，並讓台灣成為未來全球經濟關鍵力量。（編輯：潘羿菁）1110209