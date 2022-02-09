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酒駕風波惹議 柯文哲要黨部發揮最大智慧弭平爭議

2022/2/9 20:13
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（中央社記者郭建伸台北9日電）台灣民眾黨議員參選人日前爆出酒駕爭議，媒體報導黨主席柯文哲今天在黨務聯繫會議中要求地方黨部勸參選人退選。民眾黨發言人張清俊受訪表示，柯文哲責成新北市、桃園市黨部發揮最大智慧來弭平這次爭議。

網紅四叉貓日前爆料，指民眾黨提名參選新北市第6選區議員的林致兵、參選桃園市第1選區議員被提名人陳品杰有酒駕前科，引發外界關注。

民眾黨在爆料隔天緊急滅火，發表聲明指參選人自提名日起，一旦發生酒駕一律撤銷提名，公職人員酒駕一律開除黨籍。

ETtoday新聞雲今天報導，指柯文哲今天點名新北市黨部主委楊博宇、兼任桃園市黨部主委的秘書長謝立功勸退林致兵和陳品杰，若勸退不成則擬採取消提名。

張清俊受訪時表示，柯文哲確實在今天中午的黨務聯繫會議提及酒駕事件，柯文哲在會中重申，酒駕與民眾黨清新形象完全不符，且違背民眾黨價值。

張清俊表示，柯文哲今天在會中也責成新北市黨部、桃園市黨部發揮最大智慧來弭平這次爭議。

媒體追問，柯文哲是否要求黨部勸議員參選人退選。張清俊沒有承認也沒否認。（編輯：趙蔚蘭）1110209

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