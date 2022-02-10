南卡州參眾議會通過友台決議案 蕭美琴見證

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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國南卡羅萊納州參、眾議會8日分別通過友台決議案，支持台灣有意義國際參與，並呼籲美台進行雙邊貿易協定談判。駐美代表蕭美琴也親自與會見證，感謝南卡州支持台灣。

南卡羅萊納州參議會和眾議會8日分別通過友台決議，支持台灣的民主、自由和有意義的國際參與，並呼籲美國政府與台灣進行「雙邊貿易協定」（ BTA BTA小百科 雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement）是自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）的一種。 指二個或二個以上的國家，對彼此開放國內市場、取消大部分進出口貿易的關稅或非關稅障礙，互相給予貿易進出口優惠的協定。 資料來源：經濟部 看更多 關閉 ）談判。

決議也支持南卡羅萊納州教育廳和高等教育委員會儘速與台灣簽署初等和高等教育合作備忘錄，以創造教育、文化和語言雙向交流的契機。

蕭美琴受邀現場見證。表決前蕭美琴也與南卡州參議長亞歷山大（Thomas Alexander）會談，並受邀出席州眾議會共和黨黨團午餐會，和與會的南卡州長麥馬斯特（Henry McMaster）、副州長伊維特（Pamela Evette）及眾議長魯卡斯（James Lucas）交流，與當地政要就台美關係進展及台灣和南卡州合作議題廣泛交換意見。

蕭美琴在餐會上致詞時感謝南卡羅萊納州政府長期以來的支持與合作，隨著中國壓迫力道持續增加，台灣作為民主燈塔，持續捍衛民主自由，在美國夥伴關係的支持下，成為抵禦中國威脅的重要關鍵。

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蕭美琴也強調，經濟夥伴關係是雙邊關係的重要一環，台灣在南卡投資眾多並持續成長，企業扮演推進台美關係的重要動力，經濟互利是雙方追求的重要利益。她也重申，台美夥伴關係建立在民主、自由、和平及繁榮等共同價值及利益，期盼南卡州能與台灣共同努力，創造更多合作機會。

南卡羅萊納州和台灣互動密切，尤其在商業投資領域特別顯著，南卡州是美國東南部台商投資最多的地區。（編輯：周永捷）1110210