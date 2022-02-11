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首頁 / 政治

屏東縣長初選 黃偉哲：莊瑞雄是很好的人選

2022/2/11 18:05
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（中央社記者郭建伸、楊思瑞台北11日電）民進黨屏東縣長初選戰況激烈，民進黨立委莊瑞雄今天在臉書發布台南市長黃偉哲的影片。黃偉哲表示，屏東縣是農業大縣，需要疼愛農民的好縣長，而莊瑞雄用心疼惜農民，是很好的人選。

黃偉哲下午接受中央社記者電話訪問時表示，他只是就過去在立法院共事的經驗來說，稱讚莊瑞雄是很不錯的立委，沒有其他的意思，鍾佳濱則是從學生時代就認識的好朋友，也是很優秀的立委，而周春米也是很不錯的立委。

黃偉哲強調，他不是所謂的「新潮流」，在黨內沒有分派系的問題。

莊瑞雄今天在臉書發布黃偉哲的影片。黃偉哲表示，屏東楓港去年6月受到Delta疫情影響，枋山芒果受到污名化，莊瑞雄在第一時間號召各縣市相挺，認購超過1000箱芒果，解決因疫情而被退訂的困境。

黃偉哲表示，中國去年先後宣布禁止進口台灣鳳梨、釋迦和蓮霧，屏東農民首當其衝，莊瑞雄在第一時間和農委會掌握現況，迅速提出對策保護台灣農民。

黃偉哲說，莊瑞雄和他是立法院老同事，都來自基層了解民眾心聲；屏東縣和台南市同身命、同運途，因此有情有義作伙相挺。

黃偉哲說，嘉義、台南、高雄和屏東都是守護台灣最前線；屏東縣是農業大縣，需要疼愛農民的好縣長，而莊瑞雄用心疼惜農民，是很好的人選。（編輯：蘇志宗）1110211

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