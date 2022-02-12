立陶宛議員：因應獨裁國家脅迫 歐台應擴大交流

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（中央社記者林育立柏林12日專電）立陶宛議員奧什特列維丘斯表示，台灣經常受到中國的脅迫和施壓，歐洲現在也面臨獨裁國家網攻和假訊息的威脅，可從台灣學到不少經驗，雙方應該擴大交流。

德國瑙曼基金會（Friedrich Naumann Foundation）10日舉行線上研討會，討論立陶宛與台灣關係升溫後，北京對立國採取的進口禁令等措施，邀請立陶宛籍歐洲議會議員奧什特列維丘斯（Petras Austrevicius）、台灣民主基金會副執行長陳婉宜等人座談，並由駐德代表謝志偉擔任引言人。

奧什特列維丘斯表示，與14億人口的中國相比，立陶宛人口不到300萬的確是小國，但如果人口這麼重要，中國應該在聯合國有好幾個席位，因此關鍵是立陶宛與台灣發展關係是立陶宛的民主決定，應該受到尊重。

奧什特列維丘斯說，從禁止華為參與5G網路、退出中國與中東歐國家的合作機制、到台灣成立代表處，過去一年來，立陶宛做了很多中國不開心的事。中國因此在外交和貿易上對立陶宛採取脅迫措施，近日正式宣布禁止進口牛肉，可說是歧視性貿易的最新證據。

他強調，立陶宛仍遵守一個中國政策，駐立陶宛台灣代表處不是正式的大使館。近年中國不斷擴大全球影響力，世界上的民主國家並不多，立陶宛視台灣為民主同盟的一員，因此決定與台灣加強合作。

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被問到歐洲可以從台灣學到什麼時，奧什特列維丘斯說，台灣天天面臨中國的脅迫和施壓，累積了豐富的經驗，這方面歐洲遠遠比不上。目前歐盟國家也受到獨裁國家網路攻擊和假訊息的威脅，應該邀請台灣官員來分享第一手經驗，雙方應該擴大交流。

陳婉宜也指出，在中東歐各國可看到獨裁國家如何擴大影響力，尤其在疫情期間試圖分化當地的公民社會和挑起大眾對民主的不信任，可見台灣與歐洲確實有交流的機會。（編輯：陳惠珍）1110212