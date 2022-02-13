嘉市議員擬參選人遭爆有前科 民眾黨：尚未被提名

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（中央社記者王承中台北13日電）擬參選嘉義市議員的民眾黨嘉市西區服務處主任王冠鈞遭爆有前科，民眾黨發言人張清俊今天表示，王冠鈞目前尚未被提名，也未進入被提名程序；有關王冠鈞的前科，黨內還未正式討論，不方便多做評論。

根據自由時報13日報導指出，擬參選嘉義市議員的民眾黨嘉市西區服務處主任王冠鈞，遭網路名人「小商人」爆料有妨害自由前科等情事。對於是否參選，王冠鈞昨晚透過臉書表示，一切尊重黨的決定。

對此爭議，民眾黨嘉市黨部主委吳亭蓁昨天發表聲明稱，她一週前已向黨中央表達辭意，關於嘉義市選戰布局，一切尊重黨中央決議；自己沒有身分，也不適合代表黨部發言。

吳亭蓁指出，知道王冠鈞的刑事案件紀錄後，曾親自向本人求證並詢問事件過程，知曉王冠鈞雖非主要當事人，但仍做錯事；也告知王冠鈞，未來會面臨社會大眾嚴格檢視，唯有誠懇、努力、謙卑地去服務，才能獲得眾人信任。

民眾黨發言人張清俊接受中央社記者訪問時表示，王冠鈞目前尚未被提名，也未進入被提名程序，有關王冠鈞的前科，黨內還未正式討論，不方便多做評論。

至於吳亭蓁的請辭，張清俊指出，理解到吳亭蓁有自己的職涯規劃，目前黨中央正在極力慰留當中。（編輯：林克倫）1110213