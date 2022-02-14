叩關CPTPP 綠：台灣促自貿守規範盼有好結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）傳CPTPP執委會17日將討論台灣、中國等入會申請案。民進黨立法院黨團今天表示，希望台灣近年向外界釋放願意促進貿易自由化、遵守國際規範等訊息，能夠被CPTPP會員國等接收到，更期盼有好的結果。

媒體報導，台灣去年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）後，CPTPP將在17日召開執委會，視訊會議討論台灣、中國與厄瓜多3國的新入會申請案。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀及副幹事長黃世杰今天召開輿情回應記者會，說明CPTPP將在17日召開執委會，討論台灣等入會申請案等議題。

黃世杰表示，行政院及國家經貿談判代表及小組，就未來談判進行準備非常充分，期待台灣在近一、兩年來，向全世界釋放的訊號可以被執委會及CPTPP會員國接收到，包括願意促進貿易自由化、互惠貿易條件、遵守國際規範等，期盼17日的討論有好的結果，讓台灣加入國際組織可以更往前邁進一步。

有關媒體報導，衛生福利部長陳時中、前交通部長林佳龍是否投入台北市長選戰，而且根據一份綠營內部民調顯示，林佳龍的支持度正緊追陳時中。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀表示，不知道這份民調從何處產生，目前民進黨對6都市長候選人的產生，是採徵召方式，針對所有可能的人選，黨中央會多方評估，無論是陳時中或者林佳龍，都是可能徵召的優質人選，民進黨就是團結找出最優質的人選。（編輯：郭無患）1110214