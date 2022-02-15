美豬福食解禁 蕭美琴盼為台美BTA、入CPTPP鋪路

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（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）台灣相繼開放萊豬進口、有條件解禁日本福島5縣食品。駐美代表蕭美琴今天表示，台灣推動艱難政策開放本土市場，展現深化與美國貿易的承諾，期盼能為台美BTA、加入CPTPP鋪路。

總統蔡英文政府去年元旦起開放含萊克多巴胺美豬進口，本月8日宣布日本福島5縣食品有條件解禁，移除台美、台日長年貿易障礙。

蕭美琴今天出席華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）線上活動時表示，為拓展對外貿易多元化、強化經濟韌性，台灣實施艱難政策，開放本土市場，展現深化與美國貿易的承諾。

蕭美琴指出，台灣期盼這些作為能為美台簽署雙邊貿易協定（BTA）鋪路，也為台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）打開機會。

針對中國對台脅迫不斷，蕭美琴說，中國去年派出近1000架次軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），創下歷史新高；今年到目前為止，已派出超過160架次共機。除軍事騷擾、網路攻擊，鷹派中國官員也經常威脅對台武統，脅迫不認同北京做法的國家。

此外，蕭美琴表示，中國利用惡意影響力阻礙台灣有意義參與國際組織，刻意不當使用聯合國第2758號決議。

即便面對來自中國的重大挑戰，蕭美琴強調：「我們不尋求挑釁，也不會屈服於壓力。」

她說，台灣會持續強化國防，尤其是不對稱戰力，同時增強後備軍力；對此，台灣感謝美方常態性軍售，包括7日宣布售台的愛國者系統工程勤務計畫。此外，台灣也會持續堅定捍衛為自己建立的自由民主社會。

蕭美琴指出，台灣不是唯一面對中國挑戰的國家，北京在全球加大脅迫作為，包括澳洲、立陶宛都受害。

她喊話表示，中國威脅是全球性的，理念相近民主政體應共同合作，發展對抗北京經濟脅迫工具。「唯有採取集體行動，才能對抗中國利用經濟籌碼，透過『各個擊破』方式來推動自身政治企圖。」（編輯：周永捷）1110215