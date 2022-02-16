蔡英文：把握空前有利契機 盡最大努力加入CPTPP

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（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨主席蔡英文今天說，CPTPP是高標準經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙後，後續還有許多困難需要克服；她說，必須把握這空前有利契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型配套，盡最大努力爭取加入。

民進黨今天召開中常會，邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳專案報告「日本五縣食品解禁之意義及後續建議」。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文談話指出，這兩、三年來，全球的政經情勢出現蠻多變化，因為守住疫情、經濟穩健轉型，及半導體在全球供應鏈的關鍵地位，讓世界看見台灣的重要性。台灣的民主、經濟表現，及願意遵守國際規範的決心，更是得到許多相同價值國家的肯定。

蔡英文說，台灣民主愈來愈成熟，人民可以理性面對紛擾社會十幾年的經貿難題，依據科學證據、國際標準跟風險評估，做出正確的決定。無論是美豬進口，或是日本5縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民健康把關。

蔡英文指出，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服。必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。

蔡英文說，這是今年一整年很重要的政策議題，也是工作的重點。剛才李淳提醒的，就是不要忘了，持續要跟大眾溝通，讓現在創造出來相對比較好的條件跟環境可以持續下去，她請中常委及黨公職持續努力。（編輯：黃國倫）1110216