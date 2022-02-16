民團支持修法 建立診所更友善無障礙就醫環境

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（中央社記者范正祥台北16日電）衛福部日前預告醫療機構設置標準修正草案，新設診所須符合環境友善規範，受到關注。多個民間團體今天表示，「診所要進步，支持衛福部」，支持修法建立診所更友善無障礙就醫環境。

鑑於台灣人口結構變化，預計民國114年邁入超高齡社會，並為保障身心障礙者就醫權益，落實身心障礙者權利公約精神，增加就醫的便利性及可及性，使診所的發展符合現行趨勢，衛生福利部於去年12月20日預告醫療機構設置標準第9條修正草案，新增診所通路、廁所、掛號、結帳櫃台及服務台的無障礙相關規定。

衛福部預告醫療機構設置標準修正草案，對於公告內容有任何意見或修正建議者，可於60日內陳述意見，將於今年2月18日截止。衛福部預告該修正案以來，部分醫界基層表達反對立場，質疑理由不一，包括訴求應以獎勵替代強制等。

民進黨立委吳玉琴今天在立法院召開「診所無障礙沒有不進步的道理」記者會，包括中華民國身心障礙聯盟、行無礙聯盟、台北市行無礙資源推廣協會、台灣身心障礙者自立生活聯盟、台灣社會福利總盟、台灣障礙者權益促進會、醫療改革基金會、台灣社會心理復健協會、中華關愛身障者協會、台灣殘障希望工程協會在內等多個團體與會，表達「堅定支持」衛福部預告的診所無障礙設標，希望醫界基層能一起為建立更友善的就醫環境，並為邁向高齡化社會的台灣超前部署。

吳玉琴指出，診所是基層就醫所需，但一些身障朋友和高齡長輩常在就醫時被阻礙在診所之外，監察院過去也曾針對診所無障礙問題糾正衛福部。這次診所無障礙設置標準的預告規範是針對「未來」新設的診所，估計每年新設的診所大概100家，要讓輪椅進得去，廁所也要讓身障和高齡者可以使用。現在既有的診所只是鼓勵改善，但「不溯及既往」，所以呼籲醫界不要誤解，也希望衛福部能夠堅定政策。

今天在記者會上，吳玉琴與民間團體共同高喊，「診所要進步，支持衛福部。」

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中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘說，支持衛福部版本。他指出，這次新設的標準，不僅沒有溯及既往，對於未來申設診所也區分為300平方公尺以下、300至1000和1000平方公尺以上三級，其中300平方公尺以下的基層診所，約占目前所有診所的93.2%，廁所甚至只要在馬桶裝設扶手就合於規定，改善環境容易。

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，就醫友善措施不是只有身障朋友需要，例如幼童推車也需要，無障礙需求不是未來式，而是現在式。如果連基本款的修法都窒礙難行，只能到醫院就診，落實分級醫療的精神很難達到，呼籲衛福部要強硬，保障民眾就醫權利，不要讓就醫環境的障礙變成落實分級醫療的阻礙。（編輯：黃國倫）1110216