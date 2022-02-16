民進黨北北桃布局 林智堅：陳時中是很好人選

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新竹市長林智堅16日表示，衛福部長陳時中（圖）是年底九合一選舉很好的參選人選。（中央社檔案照片）

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市長林智堅今天被問到對民進黨北北桃布局的看法，他認為陳時中（衛福部長）是很好的人選。

林智堅受邀上網路平台的政治談話性節目時表示，陳時中面對防疫工作，不僅守住國人健康，也充分讓中央地方攜手合作，危機處理、重要決策時都很明快。另外執行力、協調力也很重要。

對於自己未來的動向，他說，剩下300多天任期，過去選舉時所提的願景目前已完成85%，但仍有很多事情沒完成。

林智堅舉「竹竹合併升格」為例，因為2020年美中貿易競爭激烈，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，看到台灣半導體產業不僅沒受到疫情影響，反而突然大爆發，促使他看見大新竹合併的急迫性、正當性、合理性。

林智堅指出，在野黨反對竹竹併，尤其國民黨剛開始主張因人設事，他去年宣布不參選後，國民黨又說不要倉促立法，不規劃、不計議，案子就擱在立法院，

談到新竹市長的接班人，林智堅說，黨內有一些有意願要參選的人，但現在時局混亂，未來選舉中有4個政黨都會推候選人，民進黨選對會已經成立，將找出最強、會贏的人，集合大家的力量來協助，他會全力輔選。（編輯：李錫璋）1110216