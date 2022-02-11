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綠選對會：屏東速辦初選 南高嘉縣2月底後送交提名

2022/2/11 18:57
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（中央社記者賴于榛台北11日電）民進黨立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱皆宣布角逐屏東縣長，民進黨今天表示，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，且有相當準備，故宜儘速辦理初選作業，初選時程則提交中常會決議辦理。

為布局年底九合一選舉，兼任民進黨主席的總統蔡英文今天召開選對會會議，除副總統賴清德請假，高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦則以視訊方式與會外，選對會成員皆出席。

選對會會後發布新聞稿指出，民進黨秘書長林錫耀表示，選對會廣泛討論年底九合一大選的概況與部署，並做出兩點決議，包含針對台南市、高雄市、嘉義縣三個縣市長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」，預計2月底前向選對會完成報告，再由選對會提報中執會進行提名。

另外，林錫耀說，屏東縣長有意參選人都已表態參選，且已經有相當準備，故宜儘速辦理初選作業，至於初選時程，待徵詢相關意見後，提交中常會決議辦理。

林錫耀表示，選對會成員一致認為，從基層民代到縣市首長，民進黨必須視整體局勢，按部就班完成提名，包含7個執政縣市部分，要以卓越的政績為基礎，持續爭取執政。

林錫耀說，其餘縣市部分，更要進一步透過提名優質人選，贏得更多地方執政機會，來建設地方、服務台灣人民。

他也轉述，蔡總統在會議中強調，面對年底九合一選舉，在穩健的執政基礎上，「人選」與「團結」是勝選最為重要的關鍵因素，且民進黨作為有經驗、有能力的執政黨，務必再接再厲，團結打拚，創造更多的成果，爭取更多台灣民眾的認同和支持，一起讓國家持續前進。（編輯：蘇龍麒）1110211

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