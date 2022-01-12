周春米：選民對選舉紛擾已反感 盼舉行模範級初選

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）民進黨立委周春米昨天宣布參與黨內屏東縣長初選，縣長潘孟安力挺，遭同樣參與初選的莊瑞雄批評，周春米今天在臉書表示，選民對選舉紛擾已反感，盼舉行一場模範級的初選。

周春米在臉書（Facebook）表示，她知道，初選是競爭的過程，有競爭就會製造緊張，但並不是所有的緊張，都要變成傷痕。所以在選戰開始前，她要先特別感謝可敬的初選對手立委莊瑞雄和鍾佳濱，在她宣布參選的第一時間，他們都給予正面的祝福。

周春米表示，台灣社會在短短的時間內，歷經了4大公投、中二選區補選，以及中正萬華的罷免選舉，從結果上看，是民眾給了民進黨許多肯定和機會，但她也感受到，許多民眾對選舉造成的對立跟紛擾，逐漸覺得反感，更對政治之間的相互批評感到厭煩。

她指出，屏東在潘孟安5星級的努力下，現在已經是受全國民眾關注的重要城市，縣市首長初選自然也會成為輿論焦點。所以，她希望3人能舉行一場模範級的初選，以正面、陽光和願景，向屏東選民報告對城市發展的想像與看法。

周春米說，她聽很多人稱讚民進黨的文化是「競爭後必團結」，但她認為「先團結再競爭」是更積極的做法，批評可以讓人受傷，但不會讓屏東茁壯，希望3人選舉過程，能展現民進黨一直以來相信的民主精神，能讓其他縣市看見一場值得尊敬的選戰。

她說，今天在媒體上，有留意到那些因為選舉的緊張感，而出現比較激烈的話語，她很訝異、很遺憾，但寧可相信這是快人快語，並非惡意。

周春米表示，屏東不是地方派系把持的禁臠，這裡沒有指定就能上任的傳統，5星級縣長的成績不應該被認為是民主之恥，而在地的鄉親，更不需要因為支持對象的不同，被標籤為魔鬼。

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周春米稱讚莊瑞雄及鍾佳濱都很優秀，所以這次的選舉，競爭一定會非常激烈，但越激烈的選戰，越需要沈靜的應對，因為對政治人物來說，魔鬼往往不在對手，而在自己的心中。

周春米昨天宣布參與民進黨黨內屏東縣長初選，莊瑞雄和鍾佳濱都發新聞稿祝福，但莊瑞雄卻強調，「指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥」、「希望黨內同志能理解，拒絕與魔鬼共舞」。（編輯：郭諭儒）1110112