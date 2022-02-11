鍾佳濱宣布參與黨屏東縣長初選 強調接棒潘孟安

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）民進黨立委鍾佳濱今天宣布參與黨內屏東縣長初選，他強調，黨內初選3強，自己是唯一有立委、副縣長經驗，更在屏東深耕20年，「準備好了」、就是「潘孟安縣長的下一棒」。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，鍾佳濱選擇在具歷史、文化意義的「驛前大和咖啡館」宣布參選記者會。包括前屏東縣長曹啟鴻、立法委員郭國文、高雄市議員高閔琳等人出席，鍾佳濱透過直播暢談理想與政策。

現場展示百名學者和副總統賴清德推荐函，鍾佳濱表示，潘孟安能成為五星級縣長，就是在擔任立委期間打下基礎，自己除了和潘孟安一樣有立委的經歷外，還擔任過副縣長，理解歷任縣長都能「延續前任基礎」、「在任時創新」、「交棒後發揚光大」。

鍾佳濱說，黨內初選的周春米和莊瑞雄都是一時之選，3人作為立法委員，都具備縣長條件，未來也都有當縣長機會，唯有他同時具備民意代表、行政體系經驗，並在屏東深耕20年，「我已經準備好承擔責任，我就是潘孟安縣長的下一棒，將會延續屏東的光榮！」

他表示，除了文化建設外，屏東更需要有經濟支持，因此提出「打造幸福經濟」構想，把握屏東科學園區的契機，建立屏東核心產業，帶動周邊服務業、商業發展。

鍾佳濱是民進黨參與初選3人中最後宣布參選。面對3月初選，他表示，直到現在才宣布參選，是因為剛連任立委不久，必須對自己選區屏北區的選民負責，但大街小巷早已掛出他參選縣長的看板，他也在街頭多次拜票，所以宣布參選時間並不重要。

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對於鍾佳濱宣布參選，周春米新聞稿回應，有這個自信，也有這個能力，成為屏東鄉親最值得信任及託付的人選，她會督促自己和團隊，跑得更勤奮、做得更努力，獲得選民認同和肯定，對於黨內同志宣布參選都予以祝福。

莊瑞雄也以新聞稿回應「兄弟爬山各自努力」，他說，鍾、周兩人都要延續潘孟安留下的光榮時光，停留在現在；只有他要超越，甚至超越高雄「我帶領屏東走向未來」。（編輯：孫承武）1110211