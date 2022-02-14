連勝文不反對北市長選舉藍白合 但藍應先穩固票源

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國民黨副主席連勝文14日表示，他個人不反對在台北市長選舉藍白合，但國民黨一定要先顧穩自己的票源。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北14日電）國民黨副主席連勝文今天表示，他個人不反對在台北市長選舉藍白合，歡迎大家一起對抗民進黨，但國民黨一定要先顧穩自己的票源，再往外擴張，這是實力原則，黨內也不要扯後腿。

針對年底台北市長選戰，連勝文今天在接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪時表示，國民黨在台北市的結構大概是4成到4成2，當年他參選市長拿到4成1，前立委丁守中拿到4成，民進黨最差也能拿到3成5，好一點能到4成，而台北市長柯文哲勢力基本盤也有1成5到2成。

連勝文指出，所以如果民進黨在台北市可以拿到4成選票，國民黨就會比較辛苦，至於柯文哲及台北市副市長黃珊珊要拿到5成選票是不可能的，而且民進黨也一定會用盡各種方法清算柯文哲。

連勝文表示，去年疫情期間，北部地區受創最嚴重，很多產業都倒掉了，他認為陳時中是需要負責的，所以他最希望陳時中代表民進黨出來選台北市長，台北市民剛好可以趁這時跟陳時中算帳。

對於在台北市是否有藍白合的空間，連勝文指出，國民黨要先穩固台北市4成票源，再往外擴散，這就是實力原則，然後黨內不要扯後腿。如果柯文哲要來談藍白合，雖然兩人過去有選舉恩怨，但站在政黨的立場他也不會反對，大家一起對抗民進黨。

對於主持人詢問對於新北市長侯友宜可能參選2024年總統大選的看法，連勝文表示，2022不贏怎麼會有2024，他個人尊重侯友宜以市政優先，等到侯友宜做決定宣布後，大家再討論也來得及，但很難想像2022年沒顧好，還會有2024年的勝選。如果自己是雙北市長，一定會選擇繼續做下去。（編輯：郭無患）1110214