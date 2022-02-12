談藍白合 趙少康：各取所需、勉強不得

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）戰鬥藍發起人趙少康在臉書放上與台北市長柯文哲的合照，被解讀是為藍白合喊話，他今天說，能夠合是最好，但合不成也沒辦法，這種事勉強不得，其實就是各取所需。

年底台北市長選戰，前台北市長郝龍斌拋出藍白合議題，趙少康也在臉書（Facebook）放上與柯文哲的合照，主張在野合作才能成事。

趙少康上午出席陸軍官校專修班校友會年會活動時受訪表示，能夠合是最好，但合不成也沒辦法，這種事勉強不得，其實就是各其所需，大家彼此覺得有需要，各讓一步才有可能合。

趙少康說，若有一方覺得不需要，或認為要不到想要的，也許就不會想合作，這事情就是要心甘情願，像是共同的目標是希望民進黨不要繼續執政，要把民進黨拉下來，但若沒大目標，只是為了小我，就很難合作。

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趙少康也說，國民黨立委蔣萬安能力、學歷都不錯，黃珊珊從議員到台北市副市長有問政與行政經驗，是很優秀的候選人，但也要考慮到基本盤的問題。台北市藍大於綠，白到底是占什麼地位，如果黃珊珊拿到20%的選票，蔣萬安就比較危險，因此，到時候是否會出現策略性投票，像是為了不讓民進黨當選而集中投票等狀況都很難說，未來的變化很大。

國民黨立委傅崐萁、費鴻泰、吳斯懷、李貴敏等人今天也出席這場活動，傅崐萁致詞時說，不要再罵國民黨，也不要聽罵國民黨的人，團結一致，唯有打贏2022，才有2024。（編輯：張均懋）1110212