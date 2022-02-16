更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/63

民眾黨擬祭嚴罰 入黨後酒駕一律開除黨籍

2022/2/16 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北16日電）台灣民眾黨議員參選人爆出酒駕爭議，為貫徹酒駕零容忍原則，民眾黨中央委員會今天決議，黨員若在入黨後發生酒駕行為，一經舉發隨即開除黨籍，建議中評會依此決議，修改民眾黨的紀律評議裁決條例。

網紅四叉貓先前爆料，指民眾黨提名參選新北市第6選區議員的林致兵及桃園市第1選區議員被提名人陳品杰有酒駕前科；為弭平爭議，林致兵宣布退選，陳品杰則是退黨。

民眾黨11日公告「被提名人禁酒駕特別條款」，明定酒駕行為者不予提名，提名後發現酒駕者得逕為撤銷提名。

民眾黨今天中午召開中央委員會議，由發言人張清俊及中央委員林富男舉行會後轉述記者會。

張清俊轉述，中央委員會決議，黨員若在入黨後發生酒駕行為，一經舉發隨即開除黨籍，建議中評會依此決議，修改民眾黨的紀律評議裁決條例。

張清俊表示，民眾黨日前提名人因有酒駕紀錄，導致社會觀感不佳，為補強原訂提名辦法之不足，以符合黨性，主席柯文哲裁示，應進一步修正「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，責成秘書處於近期提出修正方案。（編輯：張均懋）1110216

延伸閱讀
民眾黨祭禁酒駕特別條款 若發現就撤銷提名民眾黨酒駕風波 林致兵退選陳品杰退黨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀