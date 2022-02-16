民眾黨擬祭嚴罰 入黨後酒駕一律開除黨籍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北16日電）台灣民眾黨議員參選人爆出酒駕爭議，為貫徹酒駕零容忍原則，民眾黨中央委員會今天決議，黨員若在入黨後發生酒駕行為，一經舉發隨即開除黨籍，建議中評會依此決議，修改民眾黨的紀律評議裁決條例。

網紅四叉貓先前爆料，指民眾黨提名參選新北市第6選區議員的林致兵及桃園市第1選區議員被提名人陳品杰有酒駕前科；為弭平爭議，林致兵宣布退選，陳品杰則是退黨。

民眾黨11日公告「被提名人禁酒駕特別條款」，明定酒駕行為者不予提名，提名後發現酒駕者得逕為撤銷提名。

民眾黨今天中午召開中央委員會議，由發言人張清俊及中央委員林富男舉行會後轉述記者會。

張清俊轉述，中央委員會決議，黨員若在入黨後發生酒駕行為，一經舉發隨即開除黨籍，建議中評會依此決議，修改民眾黨的紀律評議裁決條例。

張清俊表示，民眾黨日前提名人因有酒駕紀錄，導致社會觀感不佳，為補強原訂提名辦法之不足，以符合黨性，主席柯文哲裁示，應進一步修正「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，責成秘書處於近期提出修正方案。（編輯：張均懋）1110216