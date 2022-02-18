回鍋花蓮縣國民黨部主委 張逸華操盤年底選舉

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中國國民黨18日發布新任人事案，花蓮縣黨部主委由組發會副主任委員張逸華兼任，預計下週布達。圖為張逸華出任花蓮縣政府副祕書長時拍攝，已於農曆年前請辭。中央社記者張祈攝 111年2月18日

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）中國國民黨今天發布新任人事案，花蓮縣黨部主委由組發會副主任委員張逸華兼任，預計下週布達。這次回鍋任職，張逸華接受媒體聯訪表示，將盡快建立組織，進行年底5合1選舉提名。

張逸華入黨30多年，曾任新竹縣、新竹市、台中市、新北市、花蓮縣黨部主委，黨中央歷練也不少，助選經驗豐富，包括現任花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢都由他操盤。

民國107年張逸華因黨務經歷豐富，受到徐榛蔚重用，出任秘書長等要職，直到農曆年前低調請辭，獲聘國民黨中央組發會副主委，外界猜測是為今年5合1選舉準備，張逸華始終未鬆口。

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國民黨今天發布新聞稿指出，將借重張逸華在花蓮深耕的黨政工作經驗及影響力，推動花蓮縣五合一選舉提名部署及輔選工作，爭取國民黨當選席次極大化。

張逸華接受媒體聯訪指出，預計下週擇日布達，上任首要先規劃組織，有組織才能運作，建立3級組織作為輔選動能，包括縣黨部、各鄉鎮市黨部委員會，各方面才能進行，也將積極拜訪各鄉鎮市意見領袖，聽取建言，做為5合1提名依據。（編輯：孫承武）1110218