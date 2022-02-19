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台灣基進推首波4名南市議員參選人 目標成立黨團

2022/2/19 11:20（2/19 12:11 更新）
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台灣基進19日宣布推出首波4名台南市議員參選人投入年底選戰，分別為第10選區李宗霖（右1）、第7選區吳依潔（左2）、第2選區黃建昌（右2）、第6選區王明彥（左1）。黨主席陳奕齊（中）表示，台灣基進最多在台南推出6名參選人，以在台南市議會成立黨團為目標。中央社記者張榮祥台南攝 111年2月19日
台灣基進19日宣布推出首波4名台南市議員參選人投入年底選戰，分別為第10選區李宗霖（右1）、第7選區吳依潔（左2）、第2選區黃建昌（右2）、第6選區王明彥（左1）。黨主席陳奕齊（中）表示，台灣基進最多在台南推出6名參選人，以在台南市議會成立黨團為目標。中央社記者張榮祥台南攝 111年2月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）台灣基進今天宣布推出首波4名台南市議員參選人投入年底選戰，黨主席陳奕齊表示，台灣基進最多在台南推出6名參選人，以在台南市議會成立黨團為目標。

陳奕齊今天在台灣基進台南黨部宣布投入年底台南市議員選舉，同時公布首波4名參選人，分別是第10選區（東區）李宗霖、第7選區（永康區）吳依潔、第2選區（七股區、西港區、佳里區、學甲區、將軍區、北門區）黃建昌、第6選區（安南區）王明彥。

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陳奕齊告訴中央社記者，這4名參選人是台灣基進在台南市推出的首波市議員參選人，另還有其他合適人選評估中，台灣基進最多在台南市推出6名參選人，以在台南市議會成立黨團為目標。

陳奕齊說，在野監督力量一定要出來，只是台灣基進是個小黨，必須評估能量是否足夠，但台灣基進不會亂提名。至於台南市長支持人選，陳奕齊表示，台灣基進仍是支持民進黨提名的台南市長參選人。（編輯：謝雅竹）1110219

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