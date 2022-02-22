朱立倫批黨內喜歡內鬥 張亞中：沒人要鬥黨中央

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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨主席朱立倫指國民黨很多人喜歡搞內鬥。孫文學校總校長張亞中今天表示，這是黨員對黨的未來提出不同的看法，沒有人要鬥朱立倫。大家只是把心中的想法講出來，為的就是國民黨能夠更好。

國民黨主席朱立倫今天在接受媒體聯訪時表示，國民黨長期以來讓支持者最失望的一件事，就是不能夠團結，尤其很多人都喜歡砲口對內、搞內鬥，這已經不是個笑話，而是一個事實，而且是國民黨最大的危機。

張亞中在立法院接受媒體訪問時，被問及有人認為朱立倫說國民黨是內鬥黨，是在指張亞中。張亞中表示，他認為朱立倫講的不是他，昨天他參與的記者會完全是由部分中央委員所主辦；國民黨在面對困難時，有這麼多忠誠的黨員願意表示意見，這不是很好的事嗎？怎麼會說是黨的內鬥。

他強調，今天只是黨員對黨的未來提出不同的看法，權力還是在朱立倫手上，沒有人要鬥朱立倫手中的權力，沒有人要推翻或罷免朱立倫，大家只是把心中的想法講出來，為的就是國民黨能夠更好。

張亞中強調，誰會要內鬥，沒有必要內鬥，他跟中央委員一點權力都沒有，怎麼跟人鬥。他認為媒體的提問應該不是真的，朱立倫應該不會有這樣的想法，若有這樣的想法就太不應該了。

朱立倫昨天出席內部共識營發表演說指出，現在想2024的都是黨內敗類。張亞中被問到此事時表示，台灣是自由的社會，國民黨也是開放的政黨，要講2022、2024、2028有什麼關係。

張亞中舉例，中廣董事長趙少康就表示自己要選2024，請問趙少康是敗類嗎，每個政治人物都有更大的懷抱，這有什麼不好。（編輯：郭無患）1110222