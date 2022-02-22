菊系7高雄市議員參選人組聯盟 拚議會席次過半

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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委劉世芳等人今天舉辦媒體見面會，介紹「菊系」7位參選人，投入民進黨高雄市議員初選，並組成「邁向過半大聯盟」，力拚民進黨在高雄市議會取得過半席次，讓高雄市政大步前進。

民進黨立委劉世芳、賴瑞隆、邱議瑩、李昆澤今天在立法院舉辦媒體見面會，介紹並推薦「邁向過半大聯盟」成員，包括要選大旗美區議員的林慧欣、大寮林園區洪村銘、大岡山區陳慶鴻、左營楠梓區黃偵琳、鳳山區蘇致榮、前鎮小港區黃彥毓與前金新興苓雅區湯詠瑜。

賴瑞隆說，過去高雄快速發展，前市長陳菊執政時，民進黨在議會的席次過半，市府與議會有辦法全面推動各項工作；然而，現任市長陳其邁很努力打拼，但議會沒有過半，還是受到影響。

劉世芳表示，上屆高雄市議員選舉，民進黨在議會席次未過半，議長與副議長都是國民黨籍，而民進黨這次要提名35位議員候選人，期許陳其邁連任成功，也能發揮母雞帶小雞效應，讓民進黨在議會過半。

李昆澤說，一代傳一代，高雄才有好未來，過去陳菊主政時期，高雄是大建設時期，現在陳其邁主政，進入大經濟、大發展階段，由於高雄面臨經濟轉型及都會化，高雄市議會勢必會大換新血。

邱議瑩發言時，特別提到林慧欣，並說她是在地人，過去是小學老師，長期從事客語教育，很開心她願意出來承擔、接受挑戰。

曾任行政院南部聯合服務中心執行長的洪村銘則說，希望大寮捷運站能延伸到高鐵屏東站，這有助大高屏地區發展。黃偵琳指出，會努力推動左營舊部落的都市更新。

會議主持人、民進黨高雄市議員邱俊憲說，期盼「邁向過半大聯盟」成員都能當選，取代因韓國瑜現象而進入議會的韓粉議員。（編輯：蘇龍麒）1110222