台美友好再提升 台中市與關島簽署姊妹市協定

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市長盧秀燕今天以視訊方式，與美國關島總督簽署姊妹市協定，她表示，台中與美國各界近年交流熱絡，這次與關島締結姊妹市，可望為台中及美國關係再創新章。

盧秀燕在市府透過視訊方式，與美國關島總督盧爾德．里昂古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）共同簽署姊妹城市協定，關島成為台中市第18個締結的美國姊妹市及友好城市。

盧秀燕致詞表示，台中及關島在歷史及地緣上有許多共通點，兩地分處太平洋第一、二島鏈樞紐的戰略要衝，尤其關島是美國在太平洋重要的軍事基地，美軍當年駐紮在台中時，兩地機場即有頻繁的互航往返紀錄。

盧秀燕指出，美國對台中市民來說，是特別親切、有好感的國家，台中至今已締結17個在美國的姊妹市及友好城市，各種交流相當密切熱絡，今天簽署的關島是第18個，極具意義，見證台中與美國穩定友好的關係進展不會停止，透過持續的交流增進雙方理解互信，形塑成更堅實的信任與共識。

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醫療及教育合作也是兩地交流重點，盧秀燕說，中國醫藥大學附設醫院與關島紀念醫院有多次醫療合作，近3年累計轉介關島病患超過300人次來台中就醫，除了提供關島病患優質醫療的選擇，並成功推廣台灣國際醫療品牌。

里昂古蕾露則表示，台中是台灣經濟發展重鎮，也是交通樞紐，在疫情影響之下，台中各方面仍有卓越表現，創造經濟發展及就業機會，期盼藉由姊妹城市協定，加強雙方經濟、觀光、教育、醫療等交流合作，持續深化雙方友誼，讓彼此合作關係更上一層樓。（編輯：李錫璋）1110223