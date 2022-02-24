保障勞動權益 民眾黨團籲儘速完成勞動雙法

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（中央社記者范正祥台北24日電）民眾黨立法院黨團今天呼籲加速「最低工資法」、「勞動教育促進法」立法，並完善勞動教育，學校每學期實施勞動教育；雇主或事業單位負責人登記前，接受勞動教育講座，多管齊下保障勞動權益。

立法院新會期明天開議，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿今天共同召開「勞動優先，刻不容緩」記者會，指出這會期是「法案會期」，黨團期盼加速「最低工資法」、「勞動教育促進法」立法，以解決台灣迫切的勞動問題。

談及「最低工資法」立法的重要性，張其祿說，落實分配正義。他質疑，雖然去年全年經濟成長高達6.28%表現亮眼，但物價高漲已經開始侵蝕薪資的成長率，不只物價飛漲吃掉薪資成長，國家經濟發展的成果也沒有平均分配到勞工手上。

張其祿表示，民眾黨在2020年12月就已經提出黨團版「最低工資法」草案，要求行政主管機關將「國家經濟發展狀況、躉售物價及民生物價變動狀況、勞工工資、家庭收支情形、住宿成本、就業扶養比」等數據通盤納入最低工資調幅考量。

至於推動「勞動教育促進法」立法，張其祿表示，黨團非常關注此事，希望學校能夠明訂勞動教育精準時數；雇主或事業單位負責人登記前，接受勞動教育講座。他說，這是向下扎根，不要空擺一個殼子，只淪為空喊而未能落實勞動教育。

記者會上，賴香伶質疑，勞工對職災事件的求助管道，沒有充分資訊。她特別提及，目前勞動部職安署每年都有編列預算，給各縣市政府執行「職業災害勞工個案主動服務計畫」，並配置個管員，現行規定個管員每人每年需達成45件職災勞工開案量，但地方政府配置的個管員數量明顯不足，且對移工職災服務率偏低。

此外，台北市產業總工會副理事長王燕杰出席記者會提醒，面對勞保危機，政府不能只是空話保證勞工能領到年金，也不能因為選舉拖延改革，應立即提出改革方案、符合世代正義，中間世代勞工迫切感受勞保危機必須即刻處理。（編輯：蘇志宗）1110224