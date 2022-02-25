告別老戰友 華克猛犬戰車護台一甲子光榮退役

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陸軍裝甲兵訓練指揮部25日舉行「陸軍Ｍ41A3戰車除役典禮」，現場安排在國軍服役超過一甲子的Ｍ41A3戰車動態展示，讓人一睹經典戰車馳騁的風采。中央社記者王騰毅攝 111年2月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔新竹25日電）M41A3華克猛犬戰車在台灣服役時間超過60年，陸軍今天在新竹裝甲兵訓練指揮部舉辦除役典禮，並繞行觀禮台兩圈後，由官兵下車並呈繳主砲射擊關鍵裝置的「發火機」後，象徵正式解除武裝、光榮退役。

陸軍裝訓部上午在湖口長安營區舉辦除役典禮，由陸軍司令徐衍璞上將主持，裝甲兵出身的前參謀總長暨國防安全研究院董事長霍守業一級上將，與已退伍的歷任指揮官及老兵也都受邀出席。

徐衍璞致詞表示，這60幾年來台灣國際處境艱難，民國47年爆發823砲戰後獲得這款戰車，並部署、服役，除了強化戰力之外也安定民心，使國家得以發展並屹立不搖，如今已完成階段性任務，他以不捨及感恩的心情，向這名「老戰友」告別。

「說一句心裡話，真的很不捨」，霍守業指出，M41A3來台灣的時間超過一甲子也扮演著陸軍很重要戰力，過去包括海軍陸戰隊在內共有約700輛M41A3，撐起台灣這60年來的安全，台灣人民現在享有國旗飄揚及民主的生活，是M41A3與大家一起合作的貢獻。

徐衍璞及霍守業致詞結束後，M41A3則發動引擎並繞行觀禮台兩圈，最後由官兵下車並呈繳主砲射擊關鍵裝置的「發火機」給徐衍璞後，象徵正式解除武裝、光榮退役；典禮結束後，不少官兵及老兵與M41A3合影，甚至還有老兵替孫子解說這輛戰車的來由，象徵「傳承」，場面相當溫馨。

陸軍司令部也以新聞稿解說M41A3在台的歷史。陸軍表示，為因應當時作戰需求，民國43年間國軍調整裝甲部隊編制，同時擴編兩個裝甲師及若干獨立戰車營。民國47年陸續接裝美援M41系列戰車，包括M41及M41A1、A2、A3等型式，截至民國70年計792輛。

59年起，為驗證裝甲、裝步師編裝作戰效能，實施「長城演習」，M41A3戰車成為操演主力，因此「長城」也成為裝甲兵旅對抗演習的代號。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陸軍表示，國軍M41系列戰車雖多次實施性能提升，但伴隨長期服役，裝備料件不易取得且維護成本高，在M48、M60A3戰車獲裝後，陸續更替為地區防衛性武器，截至95年，僅存17輛M41A3戰車，持續擔任外島地區前線作戰任務。

至於「華克猛犬」名稱的由來，是美軍為紀念二戰名將、但於1950年在韓戰中因車禍身亡的沃爾頓．華克（Walton H. Walker）將軍，原本被暱稱為「小鬥牛犬」（Little Bulldog）的M41改稱「華克猛犬」。（編輯：楊凱翔）1110225

陸軍裝甲兵訓練指揮部25日舉行「陸軍Ｍ41A3戰車除役典禮」，現場安排在國軍服役超過一甲子的Ｍ41A3戰車動態展示，完成最後巡禮就將正式除役。中央社記者王騰毅攝 111年2月25日

陸軍裝甲兵訓練指揮部25日舉行「陸軍Ｍ41A3戰車除役典禮」，現場安排在國軍服役超過一甲子的Ｍ41A3戰車動態展示，完成最後巡禮後，戰車在彩帶圍繞下正式除役。中央社記者王騰毅攝 111年2月25日

陸軍裝甲兵訓練指揮部25日舉行「陸軍Ｍ41A3戰車除役典禮」，邀請國軍老兵與家人到場一同見證Ｍ41A3戰車正式除役。中央社記者王騰毅攝 111年2月25日

陸軍裝甲兵訓練指揮部25日舉行「陸軍Ｍ41A3戰車除役典禮」，邀請國軍老兵與會見證歷史性的一刻。中央社記者王騰毅攝 111年2月25日

陸軍裝甲兵訓練指揮部25日舉行「陸軍M41A3戰車除役典禮」，在台灣服役時間超過60年的M41A3華克猛犬戰車正式退出戰備序列，陸軍官兵在戰車前一字排開敬禮致意。中央社記者王騰毅攝 111年2月25日

陸軍裝甲兵訓練指揮部25日舉行「陸軍Ｍ41A3戰車除役典禮」，現場安排在國軍服役超過一甲子的Ｍ41A3戰車完成最後巡禮，展演結束後甲兵陸續下車。中央社記者王騰毅攝 111年2月25日

陸軍裝甲兵訓練指揮部25日舉行「陸軍Ｍ41A3戰車除役典禮」，在國軍服役超過一甲子的Ｍ41A3戰車完成最後巡禮，由乘員下車呈繳戰車主砲射擊關鍵裝置「發火機」給陸軍司令徐衍璞（前左），象徵解除武裝、光榮除役。中央社記者王騰毅攝 111年2月25日