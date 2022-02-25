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華盛頓州議會挺台 連兩年通過友台決議文

2022/2/25 13:54
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（中央社記者周世惠舊金山24日專電）美國華盛頓州參、眾議會連續第2年通過友台決議文，時值烏俄衝突之際，華盛頓州議員以行動和發言力挺民主台灣。

華盛頓州議會繼去年通過友台決議文後，該州參、眾議會於美西時間23日又分別通過兩份友台決議文。駐西雅圖台北經濟文化辦事處發布新聞稿指出，感謝華州議會對台友好與支持，未來將持續與華州府會密切合作，以及進行各項交流。

由於烏克蘭局勢使外界關注台灣，間接促使今年該州友台決議文的聯署議員大幅增加。州眾議會聯署議員人數近總席次4成；華州參議會共和黨團並推文表示，持續支持民主自由台灣。

華州的友台決議文寫道，華州支持台灣參與國際組織、台美洽簽雙邊貿易協定，以及在台美簽署雙邊教育倡議基礎上，持續深化文化教育合作。

決議指出，台灣是華州在亞洲第5大貿易夥伴，也是華州家禽、馬鈴薯及牛肉於全球的前3大消費國，雙方經貿交流密切。

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華州參議員瓦戈納（Keith Wagoner）於日前州參議會全會發言表示，台灣在中國野心威脅下，堅守自由民主尤為可貴。曾訪台的州參議員瑞佛斯（Ann Rivers）及洪尼福特（Jim Honeyford）肯定台灣與華州在經濟、教育、文化等合作發展的重要性。

另外，華州眾議員桑托斯（Sharon Santos）、葛瑞格生（Mia Gregerson）感謝台灣在疫情爆發初期捐贈華州10萬片醫療口罩。（編輯：高照芬）1110225

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