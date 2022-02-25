陳亭妃籲調參選人促轉會資料 黃偉哲：尊重黨中央

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（中央社記者溫貴香、張榮祥台北25日電）台南市長黃偉哲捲入線民風波，身兼民進黨中常委、立委陳亭妃今天提案，要求選對會，對於直轄市長及縣市長於提名前曾被促轉會約訪的參選人，都應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。

對此，黃偉哲表示，尊重黨中央的體制。

民進黨對於陳亭妃提案一事沒有回應，一切等選對會後續處理。

陳亭妃提案指出，民進黨選對會協調、徵詢陸續展開，在選對會協調工作小組徵詢過程中，地方黨公職對候選人是否曾與黨國、情治、軍警機關合作，進行監控或回報，表達不少憂慮。也有超過 10個民間社團函文各政黨，要求落實轉型正義。

她表示，轉型正義是民進黨寫入決議文的最高指導綱領，要求直轄市長及縣市長提名前曾被促轉會約訪的參選人，簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會進行調閱，了解內容，以正視聽。

她說，民進黨徵召、提名候選人的過程，依照規定，參選人原本就應簽署包括「個人學經歷」、「不違紀、不賄選、不施暴力」、「當選後應放棄外國國籍」、「同意黨向高檢署、刑事局、國防部軍法司、高等法院及公懲會申請個人資料」等多項誓約書、同意書或切結書，現在只是在同意書當中多加入促轉會而已。

陳亭妃表示，簽署「授權黨中央調閱訪談紀錄之同意書」，是全國直轄市長及縣市長、立委，一體適用，並非因人設事，黨提名前都應簽署，除了是對轉型正義的價值負責，也是避免在選舉期間，使線民相關議題成為國民黨的提款機。

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她提到，促轉會5月即將告一段落，不論如何改變形式，都將陸續公開調查資料，以轉型正義為主要價值的民進黨，更應該直球對決，預防國民黨在選舉時出奧步，因此在提名前讓曾被約訪的參選人簽署授權，同意黨中央可向促轉會調閱訪談資料，絕對是在幫民進黨所有候選人，甚至讓支持者安心。

她表示，國民黨是轉型正義的始作俑者，不允許因為某個環節沒有處理好，轉型正義突然之間變成國民黨對民進黨的提款機。（編輯：蘇龍麒）1110225