包場挺時代革命 陳椒華盼讓更多人了解中國惡行

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（中央社記者王承中台北28日電）時代力量今天舉辦紀錄片「時代革命」包場活動，黨主席陳椒華表示，希望讓更多民眾了解中國違反人權的惡行。時代力量也呼籲民眾要覺醒，別讓昨日香港，成為明日台灣。

記錄香港反送中事件的「時代革命」摘下第58屆金馬獎最佳紀錄片，並於2月在台灣上映。時代力量今天舉辦包場活動，用實際行動力撐香港爭取民主、力挺電影創作自由。

陳椒華在活動前記者會表示，香港長期以來受到中國的威嚇、暴力對待，甚至「時代革命」紀錄片因中共強行介入而無法在香港上映。時代力量希望透過本次的紀錄片包場活動，能讓更多民眾了解中國違反人權的惡行。

由於今天是228事件75週年，陳椒華同時呼籲，政府必須記取228的教訓，讓轉型正義真正落實，讓真相撥雲見日，別讓歷史的悲劇重演。

時代力量則表示，中共除了透過戰機不斷挑釁台灣，還運用各種文攻武嚇的方式企圖統戰台灣，呼籲民眾要覺醒，別讓昨日香港，成為明日台灣，期盼香港最終能戰勝威權統治，迎來自由民主曙光。（編輯：林興盟）1110228