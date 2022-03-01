愛爾蘭第一所台灣華語中心揭牌 自由氛圍是特色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

愛爾蘭第一座台灣華語文學習中心2月27日在首都都柏林揭牌。駐愛爾蘭代表楊子葆（右一）指出，台灣華語文學習中心的主要特色就是既毫無禁忌、氛圍自由，又接軌傳統文化。（僑務委員會提供）中央社記者陳韻聿傳真 111年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）愛爾蘭第一座台灣華語文學習中心2月27日揭牌，宣布開始接受報名註冊。駐愛爾蘭代表楊子葆指出，台灣華語文學習中心的主要特色就是既毫無禁忌、氛圍自由，又接軌傳統文化。

揭牌儀式在首都都柏林（Dublin）市中心凱悅飯店舉行，參議員霍肯（Gerry Horkan）、都柏林市議員弗拉納根（Declan Flanagan）、楊子葆、台灣華語文學習中心主任劉淑慧、都柏林中文學校董事長許曉平等共同揭牌，美國、立陶宛等國大使館也派員到場祝賀，賓客約70人。

霍肯致詞表示，身為愛爾蘭國會友台小組成員，他欣見愛爾蘭與台灣的交流合作蒸蒸日上；語言是文化的載具，期待台灣華語中心有助深化雙邊關係、讓關係進入新境界。

弗拉納根指出，今年6月愛爾蘭高中會考將首度納入華文考科，整個社會學習華語的熱潮正要起飛，台灣華語中心在這個關鍵時刻可扮演重要角色。

楊子葆表示，台灣華語文學習中心與愛爾蘭現有華語教學機構的最大差別，就在沒有禁忌、自由學習的氣氛與環境，另一個重要教學特色則是正體華文與傳統文化接軌。相信與台灣同樣熱愛自由、珍惜傳統的愛爾蘭人，一定能體會並支持這其中蘊含的價值。

劉淑慧感謝僑務委員會和駐愛爾蘭代表處協助，並承諾將全力推展愛爾蘭華語文教育。

駐愛爾蘭代表處表示，在歐洲和美國，僑委會去年共協助輔導18所僑校設立台灣華語文學習中心，今年將持續推動成立27個新設中心，預定兩年共設立45所，包含美國35所；英、法及德國各2所；愛爾蘭、奧地利、瑞典、匈牙利各1所。（編輯：張佑之）1110301