立院朝野黨團聲明 譴責俄侵烏國促政府參與國際合作

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（中央社記者郭建伸台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，立法院朝野黨團今天發表聲明，嚴厲譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土，呼籲俄羅斯儘速停止軍事侵略，並要求政府參與國際社會合作，參與遏止侵略行徑，積極協助滯留民眾。

立法院會今天請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。

立法院會處理報告事項前，主持議事的立法院副院長蔡其昌先宣讀朝野黨團擬具的決議聲明。

朝野黨團聲明指出，有鑑於俄羅斯政府片面發動對烏克蘭的軍事侵略行動，造成烏國人民傷亡和流離失所，嚴重破壞國際秩序和和平與穩定，俄羅斯的侵略行為，為愛好和平的台灣人民無法接受，立法院各黨團作成以下共同決議。

朝野黨團聲明指出，對於俄羅斯政府違反「聯合國憲章」非法動用武力，侵犯烏克蘭主權及領土，破壞區域及全球的和平穩定，予以最嚴厲譴責，並強烈呼籲俄羅斯政府儘速停止軍事侵略行動。

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朝野黨團聲明指出，支持國際社會為停止俄羅斯侵略烏克蘭各項因應作為，要求中華民國政府積極與國際社會協調合作，參與遏止侵略行徑的反制措施，呼籲各方速恢復和平對話，以理性方式解決爭端。

此外，朝野黨團也聲明，目前烏克蘭仍有台灣人尚未撤離，中華民國政府應持續採取保護僑民相關作為，與在烏克蘭的台灣人保持密切聯繫，隨時提供撤離及所需各項協助，基於人道主義考量，及時提供烏克蘭亟需的醫療救援等物資，積極協助滯民眾。（編輯：張均懋）1110301