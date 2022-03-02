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談年底縣市長選舉 陳其邁：民進黨在台北不是沒機會

2022/3/2 16:46
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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）年底縣市長選舉，高雄市長陳其邁說，希望國民黨、民進黨都盡速提出好人選。他並認為，台北市對民進黨來說不是沒機會，選舉無絕對；不過他也坦言，並未聽聞前副總統陳建仁在名單中。

爭取高雄市長連任的陳其邁，今天接受網路政論節目專訪，談年底縣市長選舉。對於自己的對手，陳其邁說，很多人在討論，但他不清楚，等其他政黨確定人選再說。他並表示，期待民進黨、國民黨等都盡速提出好人選。

外界也關注台北市長選舉，衛福部長陳時中及前副總統陳建仁都被認為是民進黨可能人選。陳其邁說，陳時中在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫表現很不簡單，抗壓性與危機處理能力也很好，都是作為一個政務官應具備的條件。

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至於陳建仁，陳其邁說，自己是民進黨選對會成員，但坦白說，真的從沒聽過陳建仁在名單中。他並表示，台北市對民進黨來說，如果有好的人選，能讓人民感動，民進黨不是沒有機會，畢竟選舉沒有絕對。

陳其邁並表示，不要管對手是誰，最大對手是自己，當自己成就了某些條件，被大家認可適合擔任市長時，自然就會被選擇。人民會選擇值得信賴的政治人物，而政治人物要不斷自我突破、超越，才會被大家信賴。（編輯：黃世雅）1110302

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