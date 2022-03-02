黃偉哲獲徵召競選連任 陳亭妃：尊重主席

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（中央社記者葉素萍、溫貴香、王揚宇台北2日電）民進黨中執會今天通過徵召深陷線民風波的台南市長黃偉哲競選連任。正國會中常委陳亭妃表示，尊重主席，站在輔選者角度，她盡到告知義務；中常委陳茂松說，黃偉哲有自清，黨裡面不能有傷害，這事不要再討論了。

布局年底地方大選，民進黨今天完成首波提名作業，雖然黃偉哲涉入線民案，過程中一度有雜音，但黃偉哲親自在中執會說明，中執會最後仍通過台南市、高雄市、嘉義縣3縣市長徵召案。

與會者轉述，正國會中常委陳亭妃在中執會指出，前秘書長羅文嘉指控黃偉哲就是過去學生時代監控他的人，對於此事，民進黨選對會應該先向羅文嘉進行了解；陳亭妃發言後，由另一位中執委現場大聲念出媒體報導羅文嘉指控的內容。

與會者轉述，民進黨秘書長林錫耀提到，2月25日有發文詢問促轉會，政黨可否調閱資料，但促轉會說個案一律不提供。羅文嘉有提出質疑，但沒看到有提出明確的事證，其實也有當時參與學運的人有提出不一樣的看法。

正國會中常委陳茂松會後受訪指出，黃偉哲在中執會上有自清，「信者恆信、不信者恆不信」，但是黨裡面不能有傷害，這事不要再一直討論下去。

陳亭妃在中執會後受訪指出，尊重主席，6都由主席提名。

對於黃偉哲的自清，陳亭妃說，她不做任何評斷，這些是候選人未來要面對的，站在輔選者角度，她盡到了告知，她原本是希望透過制度做得更完整，排除很多狀況，現在只能就所知的，能幫忙辯駁的就幫忙，若沒有辦法的，也只能請對方去問當事人。

民進黨召開中執會討論黃偉哲等3縣市連任縣市長徵召案的同一時間，正國會要角林佳龍接受鏡電視專訪談到黃偉哲線民風波。

林佳龍說，黨要提名一個人容易，輸贏也許對政黨很重要，但對人民或對台灣而言，民主能不能更深化而不會是非不明；面對質疑不能視而不見、無動於衷，希望黃偉哲有一個好的態度面對。

林佳龍說，現在民進黨採取徵召，就要負集體的責任，因此，程序與實質內容必須更嚴謹，提名了誰，民進黨作為一個政黨就全力支持，只是徵召不是經過初選程序，就是一種背書，當社會有一些質疑的時候，特別是有當事人出來指說是不是被監控，至少應把事情釐清。

民進黨「菊系」立委賴瑞隆接受中央社記者訪問時指出，陳其邁、黃偉哲、翁章梁的執政績效相當好，也得到市民的肯定，黨提名他們，是最適切的人選。

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民進黨「英系」立委羅致政則表示，提名開始就是作戰的開始，他們3人都要拚連任，所以是民進黨最重要要確保勝選基礎的3個地方，而嘉義、台南、高雄可以說是連在一起，相信應該能夠發揮區域聯防效果。

湧言會立委王定宇表示，對於提名徵召台南市長黃偉哲表示尊重。蘇系立委吳秉叡表示，3位縣市長都是表現非常優異與傑出，深獲民眾支持，相信3人一定會高票當選。（編輯：謝佳珍）1110302