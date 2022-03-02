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台美關係3/162

朱立倫會見美代表團 就台美關係台灣國防交換意見

2022/3/2 21:42
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨主席朱立倫今天與美國跨黨派資深代表團會面，就近日烏克蘭危機、台美關係及台灣國防議題進行閉門會談；朱立倫說，雙方就台灣國防、區域戰略等交換意見，也提到他未來訪美行程。

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，今天下午與朱立倫會面。國民黨晚間發出新聞稿指出，俄烏戰爭提醒大家和平的重要性，也見證到戰爭殘酷，維護和平，需要用對話、交流代替戰爭。

國民黨指出，會與美國及其他民主盟友共同守護區域、世界的和平。國民黨強調台灣需要強化國防實力並「通過力量捍衛和平（peace through strength ）」。

針對美方特使團與國民黨今日的會面，國民黨也表示，訪團中多位成員是國民黨高層的舊識老友。

朱立倫在會後受訪表示，今天都是老朋友見面，大家關心俄烏戰爭的情況，對於未來兩岸的安全，尤其是國家的安全，台灣的國防以及區域的戰略上，交換意見。

會中是否談到未來訪美行程，朱立倫說，有提到接下來訪美的情況，每一位都非常歡迎他，很多都是老朋友，大家以後在華府見。（編輯：林興盟）1110302

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