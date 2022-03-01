美國務助卿會蕭美琴 籲讓台灣有意義參與聯合國

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）美國國務院國務組織事務助卿席森今天公布近日與駐美代表蕭美琴會晤合照，她推文指出，台灣貢獻能讓國際社會多方受益，聯合國會員國應支持台灣有意義參與聯合國體系。

席森（Michele Sison）去年12月出任國務院國務組織事務助卿一職。她先前曾擔任美國駐聯合國副代表，負責協助打造全球聯盟對抗跨國性和平與安全威脅，也曾出任海地、斯里蘭卡、馬爾地夫、黎巴嫩與阿拉伯聯合大公國大使，外交經歷相當豐富。

席森今天在推特（Twitter）公布近日與蕭美琴的會晤合照，並公開支持台灣國際參與。據了解，兩人是於2月25日會面，地點在國務院大樓內；這是席森上任以來首次與蕭美琴會晤。

席森表示，她與蕭美琴進行很棒的會面，台灣貢獻能讓國際社會在諸多議題上受益，美方鼓勵聯合國會員國支持台灣有意義參與聯合國體系，並在文末加上標記「台灣能夠幫忙」（#TaiwanCanHelp）。

蕭美琴則回應推文說，她很感謝有機會與席森討論美台能如何合作，擴展台灣有意義參與國際組織。

聯合國2758號決議去年10月通過滿50年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時選在週年翌日發表聲明支持台灣參與聯合國體系。他表示，台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題，排除台灣有損聯合國及其相關機構的重要工作。（編輯：張佑之）1110301