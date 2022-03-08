國防部：30鏈砲彈自製案 依計畫執行作戰測評中

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（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部透過技術轉移自行研製30鏈砲彈藥。國防部今天表示，30鏈砲的訓練彈、高爆彈第二階段自製案，已於去年12月通過研發測評，各項功性能均符合原廠標準，目前依計畫執行作戰測評中。

網路媒體菱傳媒報導，國防部軍備局生產製造中心所屬的205廠，原規劃要在2020年底完成自製「CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車」所使用的「30公厘MK239訓練曳光彈」，並宣稱將量產，但軍備局不僅未完成戰術測評，連首枚訓練曳光彈「原型彈」都未完成。

國防部上午發布新聞稿澄清，軍備局生製中心30鏈砲彈第一階段包件技轉組裝，已於去年3月通過原廠GD公司認證，並於去年6月通過作戰測評，可直接向原廠採購包件量產，彈藥供應無虞。

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國防部指出，30鏈砲的訓練彈、高爆彈第二階段自製案，已於去年12月通過研發測評，各項功性能均符合原廠標準，目前依計畫執行作戰測評。

目前國軍正用於實彈射擊的30鏈砲彈藥是向美方採購，並使用於由軍備局研製、搭載美製30公厘機砲的CM-34雲豹八輪裝甲車，並在108年5月漢光演習中首次實彈射擊，CM-34已進入量產階段；另外，國軍也透過技術轉移，由軍備局自研自製30鏈砲彈藥。（編輯：黃國倫）1110308