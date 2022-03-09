兼顧人道與防疫 內政部供外配、伴侶來台必要協處

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（中央社記者陳俊華台北9日電）內政部今天說，無論在國內外完成結婚登記的外籍配偶，或已論及婚嫁的伴侶，疫情期間都特別衡量、提供必要協處，110年已許可中港澳配偶1509人入境、也專案協處79名有結婚需求者來台。

內政部透過新聞稿表示，因應民眾的配偶返台團聚需求，中央流行疫情指揮中心已在110年9月13日開放未持有居留證的外籍配偶（含中港澳）入境團聚。

內政部說，如果台灣民眾在國外與配偶完成結婚登記，可持憑相關結婚證明文件及無犯罪紀錄證明，向中華民國駐外館處申請停留簽證入境，入境後向戶政事務所完成婚姻登記，再持憑戶籍謄本等文件，向外交部辦理居留簽證；中港澳人士則向內政部移民署辦理入境許可。

內政部表示，從110年9月13日至今，移民署已許可大陸配偶及未成年子女團聚入境1124人、港澳配偶385人，合計1509人；另與台灣民眾論及婚嫁的伴侶，有來台結婚需求者，也已專案協處79人。

內政部說，無論在國內外完成結婚登記的外籍配偶，或已論及婚嫁的伴侶，政府理解民眾團聚需求，疫情期間都予以特別衡量，提供必要協處。

內政部指出，在處理個案中，有民眾與香港女友在澳洲打工遊學認識，已交往7年論及婚嫁，因疫情分隔兩地，經專案協處，終能來台團聚結婚，感受到政府兼顧人道與防疫的用心，也對政府表示感謝。（編輯：翟思嘉）1110309