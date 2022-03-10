捐款逾5億 蔡總統：與國際社會共同支持烏克蘭

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外交部10日在台北美福大飯店舉辦新春聯歡晚會，總統蔡英文（後左）出席表示，烏克蘭戰火延燒，台灣人民賑濟當地的捐款已超過新台幣5億元，「我們會跟國際社會一起努力，共同支持烏克蘭人民保衛家園」。中央社記者裴禛攝 111年3月10日

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（中央社記者王慶剛台北10日電）外交部今天舉辦新春聯歡晚會，邀請總統蔡英文、各駐台使節代表與會。蔡總統表示，台灣賑濟烏克蘭善款已超過新台幣5億元，深處民主最前線的台灣，會與國際社會一起努力，共同支持烏克蘭。

蔡總統致詞表示，疫情為各國帶來挑戰，生活模式也都有調整，感謝各國使節代表在異鄉持續在外交崗位上打拚。因為疫情，台灣與各國的各項活動都改成線上舉行，若要強化交流，要付出更多心力，也都有賴使節大力協助，攜手對抗疫情，讓彼此情誼更深。

蔡總統說，過去兩年台灣積極與國際社會分享防疫經驗。台灣在疫情中，經濟依然持續穩健成長，也會持續為全球經濟復甦做出貢獻。近期台灣邁向經濟防疫新模式，開放商務客入境，在邊境開放上也會視疫情滾動修正，希望與各國在多個領域有更多往來，提升合作關係。

蔡總統也說，儘管過去兩年充滿挑戰，不變的是台灣人的良善力量與對民主自由的堅持。面對烏克蘭戰火，台灣已展開人道救援，捐款在短短幾天就超過新台幣5億元。深處民主最前線的台灣，會與國際社會一起努力，共同支持烏克蘭。未來台灣將繼續努力，讓彼此關係更深化，創造更多成果，讓世界更安全、更健康。

外交部長吳釗燮致詞表示，過去兩年，台灣克服疫情挑戰，各國互相協助，形成善的循環。面對烏克蘭的戰火，台灣對強權的威脅並不陌生，台灣堅定地與烏克蘭人民站在一起，並展現出「台灣可以幫忙」的精神。

吳釗燮說，新的一年，台灣也承諾要強化與各國的連結，堅定捍衛民主與自由，致力增強合作，對國際社會做出貢獻，提倡全球的繁榮與穩定。

駐台使節團團長聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（H.E. Ambassador Jasmine Elise Huggins）致詞表示，過去兩年的疫情，讓這場活動舉辦顯得更為難得。台灣是國際的燈塔，達成很多成就，尤其是對抗疫情有成，建立起安全的環境與氛圍，讓很多國家願意效法台灣模式，也讓台灣在國際衛生的討論中，佔有一席之地。世界對台灣的興趣越來越高，台灣也成為各國有價值的夥伴。（編輯：謝佳珍）1110310

外交部10日在台北美福大飯店舉辦新春聯歡晚會，總統蔡英文（後）應邀出席與會，向各國使節及與會來賓致意，致詞時並表示，儘管過去兩年充滿挑戰，不變的是台灣人的良善力量與對民主自由的堅持。中央社記者裴禛攝 111年3月10日

外交部10日在台北美福大飯店舉辦「111年外交部新春聯歡晚會」，部長吳釗燮（後左）邀請總統蔡英文（後中）與駐台使節團長、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）（後右）一同向與會來賓敬酒致意。中央社記者裴禛攝 111年3月10日