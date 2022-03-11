台灣與聖露西亞擴大合作 首度青農分享經驗

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為強化與聖露西亞交流，農委會與聖露西亞農業部10日首度舉行視訊會議，交流兩國青年農業政策，也讓台灣與聖露西亞青年農民有機會分享實務經驗，擴大兩國農業合作面向。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年3月11日

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（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）為強化與聖露西亞交流，農委會與聖露西亞農業部今天首度舉行視訊會議，交流兩國青年農業政策，也讓台灣與聖露西亞青年農民有機會分享實務經驗，擴大兩國農業合作面向。

農委會與聖露西亞農業部、中華民國駐聖露西亞大使館今天舉行第一場遠距視訊青年農民交流分享會，由農委會主委陳吉仲與聖露西亞農業部長卜羅斯培爾（Alfred Prospere）領軍，共同交流台露青年農業政策與實務分享。聖露西亞眾議院副議長諾伯特（Jeremiah Norbert）也出席與會。

陳吉仲致詞時介紹台灣正在推動的新農民培育計畫與相關措施，也期望此次會議能使台露兩國充分交流經驗。

提出交流倡議想法的卜羅斯培爾也指出，將青年勞動力納入農業產業有助於確保聖露西亞糧食安全，並應對氣候變遷衝擊，期待未來每年都能舉辦交流會，鼓勵更多青年從農。

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農委會國際處處長林家榮表示，台露在農業發展上遭遇相似困境。台灣致力於提升青農的自我認知和對產業的向心力，並創立青農聯誼會協助青農交流經驗與心得，盼未來台露雙方可持續就不同議題進行交流。

今天的會議由帝霖股份有限公司執行長楊佳慈分享培育香蕉及草莓等作物耐病種苗的經驗，以及國立屏東科技大學學生鄭承瀚分享水產養殖經驗；聖露西亞則由兩位青年分享進入農企及農業產業的契機，以及所遭遇困境和克服的挑戰。（編輯：陳惠珍）1110311