延攬侯友宜前幕僚 蔣萬安：團結創新請有經驗者幫忙

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）台北市長選舉熱門人選國民黨立委蔣萬安，日前延攬新北市長侯友宜前幕僚林芥佑，被解讀為有意走侯友宜路線。蔣萬安今天說，現在最重要的就是團結，他己成立跨領域創新協會，希望借助有經驗的人來幫忙。

國民黨立委江啟臣設立的啟思民本基金會今天上午舉行成立儀式，國民黨主席朱立倫、侯友宜、蔣萬安、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、以及中廣董事長趙少康等人都出席致賀。

回覆媒體有關延攬林芥佑一事，蔣萬安說，現在最重要的就是團結，大家聚在這裡就是很好的證明，他成立了跨領域創新協會，接下來要舉辦一系列公共議題活動，希望借助有經驗的人來幫忙。

侯友宜說，林芥佑在他這團隊有一段時間，後來離開時是為了人生規劃，他給予高度祝福，現在林芥佑協助蔣萬安，他也祝福，好好加油，只要為國家人民做事都值得肯定。

被問到蔣萬安風格是否跟他愈來愈像，侯友宜表示，每個人都是獨立個體，他就是他，蔣萬安就是蔣萬安，每個人特質不一樣，只要理念接近，都願意為這塊土地奉獻犧牲付出，就一起加油。

至於今天前來參與活動是否在於修補與深藍的關係，侯友宜指出，基金會不是只有藍營人士，還有很多專家學者，最重要的是基金會的目的、目標很清楚，以民為依歸、培育下一代，守護國家、愛台灣的土地，大家一起努力；同時，江啟臣成立基金會的主管機關是新北市政府，所以他特別來恭喜跟祝賀。（編輯：郭無患）1110312