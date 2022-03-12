嘉南大圳旁種下原生樹種 蔡總統見證水圳綠道啟用

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總統蔡英文（前右）與行政院長蘇貞昌（前左）等人12日在台南市嘉南大圳旁植下台灣原生樹種，同時見證國家級自行車道「水圳綠道」啟用。中央社記者張榮祥台南攝 111年3月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）嘉南大圳走過百年，總統蔡英文今天在台南市嘉南大圳旁植下台灣原生樹種，同時見證國家級自行車道「水圳綠道」啟用，期許喚醒更多人愛鄉護水，為地球盡一分心力。

蔡總統和行政院長蘇貞昌等人，今天在台南市東山區嘉南大圳旁植下台灣原生樹種，且啟用長達88公里的水圳綠道。這場活動同時以視訊串連雲林和嘉義，千人在水圳沿岸植樹。

蔡總統指出，嘉南大圳有百年歷史，她到場見證全國最長的國家級自行車專用道水圳綠道啟用，今天種下台灣原生樹種，為地球植樹減碳。

蔡總統表示，過去數年來面對地球極端氣候挑戰，政府積極造林，也在全國推廣種植原生樹種，維持森林覆蓋率、涵養水源、抵消碳排放，持續加強防洪治水及建設整治農田水利設施，保障灌溉水源，建構更有韌性的農業生產環境。

蔡總統說，水圳綠道施作時，一併整治水圳周邊環境，改善雜草叢生和垃圾，維持農作灌溉量能。這條自行車道沿著嘉南大圳施作，是政府推動7條國家綠道之一，全長88公里，沿岸種下10萬棵樹，可從台南騎到嘉義及雲林，沿途欣賞田園景色及八掌溪等百年工程。

蔡總統表示，100多年前此處田地飽受乾旱鹽害，灌溉水源不足，在八田與一和許多工程人員努力下，克服萬難，興建嘉南大圳和烏山頭水庫，讓雲嘉南田地變成良田，嘉惠農民，更讓雲嘉南成為台灣重要糧倉，透過自行車道，可讓人了解前人開闢工程艱辛，也看見台灣之美，喚醒更多人愛鄉護水及環境永續，為地球盡一分心力。

蘇貞昌則表示，101年前八田與一到陌生的台灣，用工程技術引進最新技術興建嘉南大圳及烏山頭水庫，台灣人心存感激，未來綠道將串連全台灣，讓台灣更美更好。（編輯：郭諭儒）1110312