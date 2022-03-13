外交部公使楊文昇與駐處僱員性交易 遭監察院彈劾

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監察院指出，外交部公使楊文昇駐外期間，與駐處僱員當地清潔工在館長職務宿舍內發生性交易行為，紊亂長官部屬秩序、言行失檢，監察院8日舉行審查會，全數通過彈劾，移送懲戒法院。

根據監察院最新公布的彈劾案文指出，楊文昇在民國107年7月9日起到109年9月16日擔任駐外館長，並從107年僱用當地人員J女擔任館長職務宿舍清潔工，J女在同年12月3日離職。

彈劾案文指出，J女離職後，在109年7月間透過駐外人員，指控楊文昇在她服務期間對她性騷擾，並提供她與楊文昇在職務宿舍內同床共枕，及兩人在健身房內等畫面為證。

經外交部性騷擾申訴評議委員會組成專案小組調查，楊文昇坦承照片中是他本人，並說「是她要錢，我們才有一種交易買賣」等語，外交部申評會認定楊文昇與J女在職務宿舍發生性交易，敗壞官箴，考績委員會審議後，給予楊文昇記一大過處分。

監察院指出，楊文昇在110年8月18日接受詢問時，坦承在107年9月26日與J女有「合意交易」、「金錢援助」、「脫光一起洗澡」等行為，但辯稱並非「性交易行為」；楊文昇向外交部提出「懲處申復書」中，自承「婚外性行為已除罪化，本案發生在住宅臥室私密空間，屬個人隱私，未影響社會公序」。

監察院表示，楊文昇在監察院詢問時辯稱，只與J女共浴，未為性器交合，是善意金錢援助，並無性交易。但參照社會秩序維護法對於性交易的定義，是指有「對價」的「性交」或「猥褻」行為，並不以性器官接合為限。

監察院指出，楊文昇自承給J女當地幣值5000元、J女同意獻身回報，顯有對價關係，兩人解衣共浴及其後行為，不論有無性器官接合的性交，至少是楊文昇為滿足性慾的猥褻行為，屬有對價的性交易行為無誤。

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監察院表示，楊文昇與J女有上下屬關係，還稱J女行為動機是因母親生病需錢孔急，非但未給予協助，反趁人之危，為滿足個人性慾，在職務宿舍內誘使J女脫衣共浴、同床共枕，楊文昇的言行舉止，屬嚴重失當。

監察院說，楊文昇的行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，違反公務員服務法規定情節重大，嚴重影響公務員形象與政府聲譽。經8日監察院彈劾案審查會，全數通過彈劾，移送懲戒法院處理。（編輯：蘇志宗）1110313