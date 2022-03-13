民進黨新人搶進議會 4月起展開初選民調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨4月起將展開議員初選民調，派系人士說，延續2020總統連任、去年四大公投勝利氣勢，這次有不少新人搶進議會；黨內人士認為，這次市議員席次都有精算實力，穩健提名，再加上民眾肯定中央執政，整體成績可以期待。

民進黨全代會去年11月已通過直轄市議員提名條例，延續2018年直轄市議員提名規則，列入「新人、青年」在黨內初選民調加權機制。新人可加權10%、新人又是未滿35歲青年或新住民者可再加權10%。

派系人士說，即便新人在初選民調最高加權可到20%，但是，如果新人民調分數的母數不高，加權提升也有限，新人出線還是要靠自身的努力與實力。

不過，這位派系人士表示，2022這場地方選舉，新人參政踴躍，一來是地方有多名議員要交棒，新人有空間，再加上，綠營部分延續2020總統連任、四大公投勝利的整體氣勢，各派系積極力推新人競逐。

民進黨4月起將展開各地市議員初選民調，除了有升格考量的新竹、彰化之外，其他縣市議員的提名名額都已敲定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨黨內人士表示，這次各縣市提名席次都有精算實力，穩健提名；例如，台北市議員上次民進黨提名27席，這次提26席，這是因為士林北投人口流失，席次減少1席；高雄市、台南市都希望爭取議員過半，提名席次的考量也衡量到南部氣勢好、戰力空間，整體提名都很合理。

民進黨內人士說，相較於2018年地方大選，民進黨遭遇的海嘯，2022年由於中央執政受肯定，每個選區精算後，沒有過度提名，年底的市議員成績，整體來說，應該會是好的；不過，部分選區很多政黨參選，這些區域最後還要看小黨搶下多少空間，對於藍綠兩大黨的影響的結果仍難預料。（編輯：蘇志宗）1110313